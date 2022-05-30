Брайан Уиндхорст: «Мэверикс» напоминают мне «Кавальерс» 2007 года»

Эксперт НБА Брайан Уиндхорст сравнил ситуацию в «Далласе» с ситуацией в в 2007 году.

«Мэверикс» напоминают мне «Кавальерс» 2007 года. Их выход в финальную серию был чем-то невероятным. Было очевидно, что они не того же калибра, что чемпионы «Сперс».

Следующие три года они карабкались, пытаясь найти недостающего партнера для Леброна Джеймса. Они пробовали Бена Уоллеса, Шакила О’Нила, Антуана Джеймисона, Делонте Уэста, Мо Уильямса. Они пытались заполучить Амаре Стаудемайра и многих других. Но им не удалось этого сделать, потому что это было очень тяжело», – сказал Уиндхорст.

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