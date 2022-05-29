Лука Дончич: «Джейлен Брансон заслуживает всех денег, которые он получит»

Защитник «Далласа» этим летом станет неограниченно свободным агентом и сможет узнать свою ценность на рынке. Лидер «Мэверикс» заявил, что его партнер заслужил деньги, которые ему предложат.

«Несмотря на все разговоры о нем, он был сосредоточен на цели. Он хотел победить. Он сделал огромный скачок в этом сезоне, и он заслуживает всех денег, которые он получит», – сказал Дончич.

25-летний баскетболист провел лучший сезон в своей карьере. В плей-офф-2022 он набирал в среднем 21,6 очка, 4,6 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

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