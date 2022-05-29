Лука Дончич: «Если не получу травму, то сыграю за сборную Словении»

Звездный разыгрывающий «Далласа» во время пресс-конференции, посвященной окончанию сезона, заявил, что летом планирует сыграть за сборную Словении, если будет здоров.

«Если не получу травму, то сыграю за национальную команду», – сказал игрок.

23-летний Дончич планирует приступить к тренировкам со сборной 15 июня. После этого он намерен помочь Словении в квалификации чемпионата мира-2023. После первых четырех матчей результат команды 2-2.

30 июня Словения сыграет дома с Хорватией, а 3 июля проведет гостевой матч со Швецией.

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