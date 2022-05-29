Стивен Эй Смит: «Лука Дончич никогда не был в форме, поэтому проигрывает»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал разыгрывающего «Далласа» за его отношение к поддержанию физической формы.

«Как бы хорош ни был Лука, он сдерживает себя и «Маверикс» от достижения тех результатов, на которые они реально способны. Он не оставляет всего себя на площадке, потому что никогда не был в форме», – заявил Эй Смит.

В нынешнем сезоне «Даллас» дошел до финала Западной конференции, где уступил со счетом 1-4.

Показатели Дончича в плей-офф-2022 составили 31,7 очка, 9,8 подбора, 6,4 передачи и 1,8 перехвата в среднем за матч.

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