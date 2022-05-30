Эксперт Кевин О’Коннор: «Защита «Селтикс» достаточно хороша для победы в финале. Нас ждет эпичная серия»

Эксперт The Ringer Кевин О’Коннор поделился ожиданиями от финальной серии – «Бостон».

«Нас ждет эпичная серия. «Бостон» – единственная команда НБА с положительным балансом в матчах против «Голден Стэйт» после начала династии калифорнийцев. Защита «Селтикс» достаточно хороша для победы в этом финале. Но «кельтам» нельзя допускать, чтобы их нападение вставало и чтобы комбинации не разыгрывались столь же часто, как это было в седьмом матче.

«Селтикс» будут стараться как можно чаще атаковать через , они применяли подобные вещи против защиты «Хит». Но «Уорриорз» отлично справлялись с тем, чтобы страховать и помогать Стефу в аналогичных ситуациях против Луки в предыдущей серии. Большой вызов для Тейтума и Брауна с точки зрения принятия решений и розыгрыша мяча в подобных моментах», – написал О’Коннор в твиттере.

Американские букмекеры считают «Уорриорз» фаворитом финальной серии. Коэффициент калифорнийского клуба составляет -160, у «Селтикс» +140.

Финал стартует в четверг, 2 июня, в Сан-Франциско, где калифорнийцы пока не проигрывали в плей-офф-2022.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)