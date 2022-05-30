Джейсон Тейтум – Брауну: «Они говорили, что мы не можем играть вместе»

Звездный форвард «Селтикс» обратился к одноклубнику после победы над «Хит» (100:96, 4-3) в седьмом матче решающей серии Востока и выхода в финал.

«Они говорили, что мы не можем играть вместе», – произнес Тейтум.

После поражения от «Портленда» на домашней арене 21 января команда тренера-дебютанта Име Удоки имела результат 23-24 и шла в третьем десятке лиги по атакующему рейтингу.

«Бостон» подвергался критике, звучали мнения, что Тейтум и Браун берут игру на себя в ущерб командным действиям и неэффективны в качестве дуэта.

После той встречи «Селтикс» продемонстрировали показатель 28-7, имея лучшие защитный и атакующий рейтинги в .

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)