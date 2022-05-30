Тейтум, Браун и Смарт принесли «Селтикс» 74 очка в 7-м матче с «Хит»

в воскресенье обыграл на выезде (100:96, 4-3) в седьмом матче финала Восточной конференции и пробился в решающую серию сезона НБА.

Трио Джейсон Тейтум – – принесло «Селтикс» 74 очка из 100.

В активе Тейтума 26 очков, 10 подборов и 6 передач, Браун набрал 24 очка, 6 подборов и 6 передач, Смарт – 24 очка, 9 подборов и 5 передач.

Тейтум, Браун и Смарт стали вторым трио в истории НБА, каждый из представителей которого набрал как минимум 20+5+5 в седьмом матче плей-офф.

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