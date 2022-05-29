«Бостон» отменил тренировку и пресс-конференцию перед 7-м матчем с «Хит»

не будет проводить тренировку и пресс-конференцию в Майами перед седьмым матчем финала Восточной конференции против «Хит» (3-3).

«Селтикс» уведомили медиа по электронной почте, что отказались от бросковой тренировки, запланированной на утро в день игры. Кроме того, клуб отменил общение главного тренера с журналистами, которое должно было состояться сразу после занятия.

«Бостон» выиграл второй и пятый матчи серии, которые также проходили во Флориде.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока