Джейсон Тейтум стал первым обладателем приза MVP финала Восточной конференции

Форвард «Селтикс» признан MVP финальной серии Восточной конференции плей-офф-2022.

Названная в честь легенды «кельтов» награда учреждена в этом году и присуждается лигой впервые. Самый ценный игрок решающей серии Запада Стефен Карри из «Уорриорз» ранее получил приз имени Мэджика Джонсона.

оформил победу в серии с в седьмом матче в воскресенье – 100:96, 4-3. Тейтум набрал 26 очков, 10 подборов и 6 передач.

Средние показатели Тейтума в серии – 25,0 очка, 5,6 передачи и 8,3 подбора.

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