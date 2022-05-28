Джейлен Брансон попросил одноклубников расписаться на его майке на память

Разыгрывающий «Далласа» попросил каждого одноклубника расписаться на его игровой майке в память о нынешнем сезоне.

«Обожаю играть с этими парнями», – заявил Брансон после поражения «Мавс» от в финале Западной конференции (1-4).

25-летний баскетболист провел лучший сезон в своей карьере. В плей-офф-2022 он набирал в среднем 21,6 очка, 4,6 подбора и 3,7 передачи в среднем за матч.

Нынешним летом Брансон становится ограниченно свободным агентом. Владелец «Далласа» выразил уверенность, что игрок останется в команде.

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