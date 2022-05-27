Дориан Финни-Смит: «Количество звезд больше не имеет значения. Важно, как они сыграются»

Форвард «Далласа» считает, что команде необязательно приобретать еще одну звезду в это межсезонье.

«У нас определенно достаточно талантливых игроков, чтобы добиться чего-то особенного. Мы в финале конференции. Мы входим в четверку лучших команд НБА.

Можно попробовать найти еще одну звезду, но неизвестно, как это повлияет на Луку или других игроков. Чтобы играть с таким игроком, как Лука, нужно приспособиться. И мне кажется, что Брансон хорошо приспособился, Динуидди тоже.

Количество звезд больше не имеет значения. Важно, как они сыграются», – сказал Финни-Смит.

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