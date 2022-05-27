Джейсон Кидд: «Уорриорз» не могут держать нас один на один. Никогда еще против нас не ставили зону так часто»

Главный тренер «Мэверикс» по-прежнему придерживается высказанного во вторник мнения, что «Уорриорз» не способны сдерживать его баскетболистов один на один.

Кидд прояснил свою позицию в четверг в день поражения в пятом матче серии (110:120, 1-4).

«Никогда еще против нас не ставили зону так часто. Это комплимент для моих ребят. Это действительно так. Они ищут разные варианты, чтобы сдерживать нас. Мы видели тактику, когда на одного игрока бросают сразу нескольких, видели много зонной защиты, все из-за того, что у них возникали проблемы с фолами и у них не получалось нас останавливать. Это факт, я не придумываю.

И я играл сам. И если тренер говорит, что мы сейчас будем делать что-то такое новое, чего еще не делали, то это означает, что у команды что-то не получается. Это факт», – заявил Кидд.

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