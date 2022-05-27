Эндрю Уиггинс – о защите против Дончича: «В последнем матче почувствовал усталость»

Форвард «Голден Стэйт» после победы над в пятом матче финальной серии Западной конференции (120:110, 4-1) признался, что устал защищаться против .

«В первых двух матчах – нет, не устал, но эта последняя игра измотала меня, не буду врать.

В последнем матче действительно почувствовал усталость. Но адреналин и значимость этой игры помогли мне справиться с усталостью», – сказал Уиггинс.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров