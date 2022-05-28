Димитрис Итудис: «Вышел из зала до принятия итогового решения не потому, что не уважаю «Зенит»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал четвертый матч финальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом» (111:110 2ОТ, 3-1).

«Поздравляю обе команды с прекрасной игрой. Я вышел из зала до принятия итогового решения не потому, что не уважаю «Зенит», я очень уважаю Паскуаля и его ассистентов, или болельщиков. Я вышел, чтобы не видеть решение вживую. Эта игра показала, насколько прекрасен баскетбол.

В основное время совершили много ошибок, поэтому и заплатили цену, перейдя в овертайм.

Много фолов, технических и неспортивных, но это финальные игры, другого быть не может. Это хороший урок для нас в будущем», – сказал Итудис.

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