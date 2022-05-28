Илона Корстин: «Фееричная игра, лучшая в истории плей-офф Единой лиги ВТБ»

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин назвала четвертый матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом» (111:110 2ОТ, 3-1) лучшим в истории плей-офф.

«Фееричная игра, лучшая в истории плей-офф Единой лиги ВТБ. Битва суперкоманд, все решилось сумасшедшим броском на последней секунде второго овертайма. В общем, сумасшедших бросков было очень много. Считаю, что сегодняшний матч был лучше, чем игры в «Финале четырех» Евролиги.

«Зенит» всегда был догоняющим, и, когда казалось, что победа в руках «Зенита», хозяева не смогли грамотно довести игру до победы. ЦСКА благодаря своему опыту вырвал эту победу. Невероятный, удивительный бросок Уэйра, который не лидер команды, новичок, решил исход матча.

Сегодня был праздник баскетбола, и этот матч, безусловно, украшение всего чемпионата, была потрясающая атмосфера в Питере – энергетика на арене чувствовалось», – отметила Илона Корстин.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала

Милутинов-ассистент, эффективность Уэйра и Карасева, 33 пятерки «Зенита». Первые матчи финала Лиги ВТБ в цифрах

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее