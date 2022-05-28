Василий Карасев: «Финал четырех» Евролиги отдыхает по сравнению с финальной серией Лиги ВТБ»

Двукратный вице-чемпион мира, главный тренер МБА Василий Карасев поделился впечатлениями от четвертого матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА (110:111 2ОТ, 1-3).

«Финал четырех» отдыхает по сравнению с финальной серией Единой лиги ВТБ.

Я давно не видел такого уровня игры. Игроки показали класс. Уровень накала, игра кость в кость. То одна команда спасается, то другая. Шикарный матч.

Хватит ли у «Зенита» сил выиграть в Москве и продлить серию? Сейчас обе команды опустошены. Трудно предсказать, кто лучше восстановится, но у «Зенита», безусловно, есть шансы. Хотя ЦСКА в этом плей-офф очень уверенно выглядит дома», – сказал Карасев.

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Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее