Хавьер Паскуаль: «Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат»

Главный тренер «Зенита» после поражения от ЦСКА в 4-м матче финальной серии Лиги ВТБ (110:111 2ОТ, 1-3) заявил, что борьба еще не закончена, в понедельник будет следующая встреча.

«Спасибо всем болельщикам, которые устроили эту невероятную поддержку сегодня. Видно, что мы вместе делаем нечто очень хорошее между игроками и командой.

Такие матчи не могут не нравится болельщикам: игроки играли до последней секунды, тренеры искали варианты для победы, болельщики переживали каждый момент.

Мы вели 5 очков во втором овертайме, но не смогли одержать победу. Тактически мы были лучше в течение всей игры. Один бросок решил исход матча, но мы не проиграли чемпионат. В понедельник нас ждет очередная встреча, к ней и готовимся», – сказал Паскуаль.

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