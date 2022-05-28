Каспер Уэйр: «Это мой лучший победный мяч в карьере»

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр поделился впечатлениями после победного броска во втором овертайме четвертого матча финальной серии Лиги ВТБ с «Зенитом» (111:110 2ОТ, 3-1).

«Это мой лучший победный мяч в карьере.

Благодарен партнерам, что они доверили мне победный бросок. Я не подвел. Эмоции крутые, но я очень устал. Это была невероятная игра, теперь надо восстановиться.

Игры в Санкт-Петербурге показали, что «Зенит» будет бороться в каждом эпизоде. Нам рано отдавать титул. Надо выиграть еще одну игру, но сделать это будет очень сложно. Конечно, хочется взять титул при своих болельщиках. Посмотрим», – сказал американец.

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