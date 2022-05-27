Леброн, Карри, Кобе и Данкан участвовали в 22 из 24 последних финальных сериях НБА

Пользователь Reddit с ником Dovakhiin- отметил, что за последние 24 сезона НБА, включая нынешний, было всего две финальные серии, в которых не участвовали ни , ни , ни , ни .

Речь идет о финальной серии 2006 года между «Далласом» и «Майами» (4-2) и финальной серии 2021 года между «Милуоки» и «Финиксом» (4-2).

В остальных 22 сериях участвовал как минимум один из этих игроков. Кроме того, было семь сезонов, когда двое из них сражались друг с другом в финале.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров