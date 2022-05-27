Грант Уильямс: «Майами» – это не та команда, которая просто сдастся»

Форвард прокомментировал предстоящий шестой матч финальной серии Восточной конференции против (3-2).

«Нельзя недооценивать эту команду ни на каком этапе. Нельзя думать о следующем матче, пока не разобрались с этим.

Мы должны быть готовы к тому, что эта команда выйдет и покажет свою лучшую игру. Это не та команда, которая просто сдастся. У них нет таких игроков.

Мы должны понимать, что сегодня самый важный для нас день. Мы должны довести дело до конца на своей площадке. Мы не должны дать им ни единого шанса», – сказал Уильямс.

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