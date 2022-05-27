«Уорриорз» выиграли 18 подряд серий плей-офф против команд своей конференции. Это рекорд НБА

«Уорриорз» выиграли 18 подряд серий плей-офф против команд Западной конференции. Это самая длинная победная серия против команд своей конференции в истории НБА, информирует ESPN Stats & Info.

«Голден Стэйт» в четверг обыграл в пятом матче финальной серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет.

Соперником калифорнийцев в главной серии года станет победитель пары «Бостон» – «Майами» (3-2).

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров