Патрик Беверли: «Стеф рядом с Леброном в списке величайших игроков»

Защитник «Миннесоты» в эфире ESPN определил место разыгрывающего «Уорриорз» в списке лучших игроков в истории НБА.

«Стеф прямо здесь вместе с Леброном в списке величайших игроков.

Приятель, они расположены высоко. Стеф изменил игру, Леброн изменил игру. Все об этом знают. Все знают, что сделал Стеф Карри. Все эти парни сейчас бросают 3-очковые. Он отлично с этим справляется, он изменил игру. Карри – золотой мальчик, все это знают. У него все отлично работает, он может это подтвердить с мячом в руках. Он прямо здесь, высоко», – заявил Беверли.

Карри в четверг вернул «Голден Стэйт» в финал НБА и стал MVP решающей серии Запада.

«Уорриорз» сыграют в финале шестой раз за 8 лет. Клуб повторил достижение «Селтикс», «Лейкерс» и «Буллс».

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