«Кливленд» рассматривает вариант с приобретением Эндрю Уиггинса

в межсезонье может попытаться вернуть в команду форварда Эндрю Уиггинса.

По информации инсайдера Криса Федора, представляющий игрок может стать целью клуба из Огайо в межсезонье-2022.

Уиггинс был выбран «Кавальерс» под 1-м номером на драфте-2014, но не сыграл за команду в результате обмена в «Миннесоту».

В завершившейся регулярке 27-летний канадец набирал 17,2 очка, 4,4 подбора и 2,2 передачи в среднем за игру.

Сезон-22/23 станет последним в контракте Уиггинса, участник последнего Матча звезд заработает 33,6 миллиона долларов.

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