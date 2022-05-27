Зайону Уильямсону разрешили играть без ограничений

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Спустя несколько недель после вылета «Нового Орлеана» из плей-офф врачи разрешили форварду команды Зайону Уильямсу возобновить игры без каких-либо ограничений.

Последнее МРТ-обследование показало успешное заживление пятой плюсневой кости правой стопы. Зайон не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за восстановления после перелома.

«Пеликанс» проиграли «Санз» в серии первого раунда плей-офф – 2-4. Сообщалось, что Уильямсон был готов выйти на площадку, но команда, тренерский штаб и руководство приняли решение не рисковать и позаботиться о его будущем.

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