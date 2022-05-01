Зайон Уильямсон хотел сыграть в плей-офф, но «Пеликанс» решили не рисковать

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Форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон мог вернуться во время плей-офф НБА-2022, однако в клубе воздержались от такого решения.

Как сообщает журналист ESPN Эндрю Лопес, игрок чувствовал готовность выйти на площадку, но команда, тренерский штаб и руководство приняли решение не рисковать и позаботиться о его будущем.

Таким образом, Зайон не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за восстановления после перелома стопы, полученного прошлым летом.

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