Дэвид Гриффин: «Переговоры о продлении контракта Зайона Уильямсона будут сложными»

Вице-президент по баскетбольным операциям «Нового Орлеана» заявил, что подписание продления контракта Зайона Уильямсона будет непростой задачей.

«Очевидно, что переговоры будут сложными.

Когда придет время, мы обсудим этот вопрос. Но сейчас мы сосредоточены на том, чтобы он был здоров и находился в высококлассном состоянии, начнем с этого», – сказал Гриффин.

Ранее Уильямсон заявил, что, не раздумывая, продлит контракт с клубом, если получит соответствующее предложение.

Первый номер драфта-2019 может получить этим летом 5-летний контракт на 182-195 млн долларов до конца сезона-2026/27.

За три сезона в НБА Уильямсон сыграл в 85 матчах из 226 возможных.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы