Гильермо Эрнангомес: «Зайон планирует прилететь на летние тренировки в Европу»

Теги Новый Орлеан НБА Гильермо Эрнангомес Брэндон Ингрэм Зайон Уильямсон Джексон Хэйс Баскетбол

Центровой «Нового Орлеана» Гильермо Эрнангомес рассказал, что летом некоторые из его партнеров по команде планируют посетить Европу, включая Испанию и, возможно, Литву.

«Я пригласил своих одноклубников в Европу. Большинство парней хотят прилететь, чтобы потренироваться и посмотреть другую культуру.

Думаю, что Джексон Хэйс и Зайон Уильямсон посетят мой лагерь. Они хотят побывать в Испании, поэтому я буду рад показать им свою страну, а может быть, и страну Йонаса Валанчюнаса.

Я разговаривал с Брэндоном Ингрэмом. В прошлом году он провел летний сбор в Финиксе. Так почему бы не провести одну неделю или 10 дней здесь, а потом 10 дней в Европе? Это было бы здорово для командной химии», – сказал испанец.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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