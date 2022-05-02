Гильермо Эрнангомес: «Зайон планирует прилететь на летние тренировки в Европу»

Центровой «Нового Орлеана» рассказал, что летом некоторые из его партнеров по команде планируют посетить Европу, включая Испанию и, возможно, Литву.

«Я пригласил своих одноклубников в Европу. Большинство парней хотят прилететь, чтобы потренироваться и посмотреть другую культуру.

Думаю, что и Зайон Уильямсон посетят мой лагерь. Они хотят побывать в Испании, поэтому я буду рад показать им свою страну, а может быть, и страну Йонаса Валанчюнаса.

Я разговаривал с . В прошлом году он провел летний сбор в Финиксе. Так почему бы не провести одну неделю или 10 дней здесь, а потом 10 дней в Европе? Это было бы здорово для командной химии», – сказал испанец.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы