Ричард Джефферсон: «Пеликанс» правильно сделали, что не стали выпускать Зайона в конце сезона»

Эксперт ESPN Ричард Джефферсон считает, что «Новый Орлеан» правильно поступил, когда решил не рисковать здоровьем форварда Зайона Уильямсона, который большую часть сезона восстанавливался после операции на стопе.

«Пеликанс» все правильно сделали, когда не стали выпускать Зайона в конце сезона. Нельзя держать Феррари в гараже весь год, а потом вдруг взять и начать выжимать из нее максимум. То же самое с Зайоном и серией против «Финикса». Он не был готов к этому.

Мы видели травмы Букера и Миддлтона. Они играли весь год и были в тонусе, но это не помогло», – заявил Джефферсон.

Ранее сообщалось, что Уильямсон хотел сыграть в плей-офф, но «Пеликанс» решили не выпускать его.

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