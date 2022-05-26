Терри Стоттс отказался от должности ассистента главного тренера «Лейкерс»

Во вторник «Лейкерс» провели второе собеседование с кандидатом на должность главного тренера , сообщает The Los Angeles Times.

Согласно источникам, представители «Лейкерс» спросили Стоттса, будет ли он заинтересован в том, чтобы присоединиться к команде в качестве ассистента главного тренера. Специалист ответил, что не заинтересован в роли ведущего ассистента.

В прошлом сезоне «Лейкерс» также предлагали Стоттсу присоединиться к тренерскому штабу Фрэнка Вогеля.

Стоттс провел девять сезонов (2012-2021) на позиции главного тренера «Портленда».

В ближайшее время руководители калифорнийского клуба пообщаются еще в двумя кандидатами, Кенни Эткинсоном и Дарвином Хэмом.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века