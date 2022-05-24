Кевин Гарнетт: «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера?»

Прославленный игрок НБА Кевин Гарнетт поделился своим мнением о списке тренеров, которые могут возглавить .

Инсайдеры сообщают, что «озерники» выбирают между Кенни Эткинсоном, Дарвином Хэмом и .

«Приятель, они это серьезно? «Лейкерс» и правда хотят стать лучше с таким списком кандидатов на пост тренера? 🤣 Да ладно вам 🤣💯

Они серьезно? Да не, этого не может быть! Но они это серьезно 🤔🤦🏿‍♂️💯», – написал Гарнетт в социальных сетях.

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