«Лейкерс» провели повторное собеседование с Терри Стоттсом

«Лейкерс» провели еще одно собеседование в кандидатом на должность главного тренера Терри Стоттсом.
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны встретились в Лос-Анджелесе в минувший вторник. В ближайшее время руководство калифорнийского клуба также пообщаются с Кенни Эткинсоном и Дарвином Хэмом.
Стоттс провел девять сезонов (2012-2021) на позиции главного тренера «Портленда». Эткинсон и Хэм работают ассистентами в «Голден Стэйт» и «Милуоки» соответственно.
Три специалиста считаются главными претендентами на то, чтобы возглавить «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.
Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века