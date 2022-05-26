«Лейкерс» провели повторное собеседование с Терри Стоттсом

«Лейкерс» провели еще одно собеседование в кандидатом на должность главного тренера .

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны встретились в Лос-Анджелесе в минувший вторник. В ближайшее время руководство калифорнийского клуба также пообщаются с Кенни Эткинсоном и Дарвином Хэмом.

Стоттс провел девять сезонов (2012-2021) на позиции главного тренера «Портленда». Эткинсон и Хэм работают ассистентами в и соответственно.

Три специалиста считаются главными претендентами на то, чтобы возглавить «Лейкерс» в нынешнее межсезонье.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века