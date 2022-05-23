Стивен Эй Смит: «Мне не нравится ни один из трех кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс»

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит не считает Дарвина Хэма, и Кенни Эткинсона лучшими кандидатами на пост главного тренера «Лейкерс».

«При всем уважении, должен честно признаться, что мне не нравится ни один из этих кандидатов. Но дело не в них. Все трое заслуживают быть главными тренерами .

Учитывая абсурд, который мы наблюдали в этом сезоне в «Лейкерс», новый главный тренер команды должен иметь такой запас, чтобы возбудить фронт-офис и болельщиков до такой степени, что игрокам придется выполнять его желания. Я не думаю, что это относится к любому из этих кандидатов.

Стоттс провел девять лет в «Портленде». Мы понимаем, что он хороший тренер, но мы понимаем и трудности, которые предстоят. Дарвин Хэм впервые станет главным тренером. Кенни Эткинсон проделал большую работу в «Бруклине», развивая игроков. Но это не идеальная ситуация для всех трех тренеров. Мне это не нравится», – сказал Смит.

Хэйвуд хотел застрелить партнеров по «Лейкерс», Джонсон дружил с сутенером, Ирвинг унизил Мэджика? Как сериал «Время побеждать» искажает историю