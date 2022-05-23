Стивен Эй Смит: «Мне не нравится ни один из трех кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс»

Теги Лейкерс Терри Стоттс НБА Кенни Эткинсон Стивен Эй Смит Дарвин Хэм Баскетбол

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит не считает Дарвина Хэма, Терри Стоттса и Кенни Эткинсона лучшими кандидатами на пост главного тренера «Лейкерс».

«При всем уважении, должен честно признаться, что мне не нравится ни один из этих кандидатов. Но дело не в них. Все трое заслуживают быть главными тренерами НБА.

Учитывая абсурд, который мы наблюдали в этом сезоне в «Лейкерс», новый главный тренер команды должен иметь такой запас, чтобы возбудить фронт-офис и болельщиков до такой степени, что игрокам придется выполнять его желания. Я не думаю, что это относится к любому из этих кандидатов.

Стоттс провел девять лет в «Портленде». Мы понимаем, что он хороший тренер, но мы понимаем и трудности, которые предстоят. Дарвин Хэм впервые станет главным тренером. Кенни Эткинсон проделал большую работу в «Бруклине», развивая игроков. Но это не идеальная ситуация для всех трех тренеров. Мне это не нравится», – сказал Смит.

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