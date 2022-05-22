В НБА считают, что игроки «Лейкерс» не будут уважать Терри Стоттса

В скептически настроены по поводу возможного назначения Терри Стоттса главным тренером «Лейкерс», пишет Bleacher Report.

Как отмечает издание, в лиге уверены, что специалист не сможет снискать уважения в раздевалке команды. Его сравнивают с Фрэнком Вогелем, который был уволен после неудачного выступления калифорнийцев в нынешнем сезоне (11 место на Западе).

Стоттс возглавлял на протяжении девяти сезонов (2012-2021), работая со звездным разыгрывающим .

Ранее сообщалось, что он вошел в окончательный список кандидатов на должность главного тренера «Лейкерс». Два других претендента – ассистент Кенни Эткинсон и ассистент Дарвин Хэм.

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