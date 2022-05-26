Джоэл Эмбиид: «Майами» нужна еще одна звезда»

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«Бостон» выиграл у «Майами» со счетом 93:80 в ключевом пятом матче финала Восточной конференции и повел в серии – 3-2.

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид под занавес встречи написал в твиттере: «Майами» нужна еще одна звезда».

Эмбиид сопроводил пост совместной фотографией с лидером «Хит» Джимми Батлером, который ранее выступал за «Сиксерс». Оба баскетболиста ранее высказывались о том, как им нравилось играть за одну команду.

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Твиттер Джоэла Эмбиида

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