Джимми Батлер набрал 13 очков при 4 из 18 с игры в 5-м матче с «Селтикс»

Лидер «Майами» Джимми Батлер не смог проявить лучшие качества в ключевом пятом матче финала Восточной конференции с «Бостоном» (80:93, 2-3).
Батлер набрал 13 очков при 4 из 18 с игры за 40 минут на площадке.
В активе Джимми 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.
Батлер пропустил вторую половину третьего матча из-за воспаления колена. Он продолжил выступление в серии, несмотря на повреждение.
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