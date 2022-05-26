Джимми Батлер набрал 13 очков при 4 из 18 с игры в 5-м матче с «Селтикс»

Лидер не смог проявить лучшие качества в ключевом пятом матче финала Восточной конференции с (80:93, 2-3).

Батлер набрал 13 очков при 4 из 18 с игры за 40 минут на площадке.

В активе Джимми 6 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

Батлер пропустил вторую половину третьего матча из-за воспаления колена. Он продолжил выступление в серии, несмотря на повреждение.

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