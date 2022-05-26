Эрик Споэльстра – о травмах: «Не будем искать оправдания. «Бостон» превзошел нас»

Главный тренер не стал использовать ситуацию с травмированными для объяснения неудачной игры в пятом матче серии с (80:93, 2-3).

«Хит» реализовали 32% с игры, включая 7 из 45 с дальней дистанции.

«Не будем искать оправдания, пытаться что-то объяснить. «Бостон» превзошел нас в этот вечер. И важно понимать, что у обеих команд есть люди, которые готовы не на 100 процентов», – заявил Споэльстра.

Флоридцы провели встречу без травмированного Тайлера Хирро. Джимми Батлер, Кайл Лаури и Пи Джей Такер играют на фоне повреждений.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?