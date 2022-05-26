Эрик Споэльстра – о травмах: «Не будем искать оправдания. «Бостон» превзошел нас»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра не стал использовать ситуацию с травмированными для объяснения неудачной игры в пятом матче серии с «Бостоном» (80:93, 2-3).
«Хит» реализовали 32% с игры, включая 7 из 45 с дальней дистанции.
«Не будем искать оправдания, пытаться что-то объяснить. «Бостон» превзошел нас в этот вечер. И важно понимать, что у обеих команд есть люди, которые готовы не на 100 процентов», – заявил Споэльстра.
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