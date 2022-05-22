Эрик Споэльстра – о травме Джимми Батлера: «Может быть, завтра у меня будет больше информации»

Главный тренер «Майами» признался, что пока у него нет новой информации о травме колена у лидера команды .

«У меня нет новой информации ни по кому. Нам нужно немного успокоиться и подлечиться. Может быть, завтра у меня будет больше информации.

Сегодня у Батлера не было привычной взрывной силы. Следующие два дня будут очень важными. Его соревновательный дух возьмет верх. В перерыве тренеры уговорили его не играть», – сказал Споэльстра.

Батлер пропустил вторую половину 3-го матча финальной серии Восточной конференции против (109:103, 2-1) из-за воспаления правого колена.

Четвертый матч состоится в понедельник.

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете