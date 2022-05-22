Эрик Споэльстра: «Бэм Адебайо взял на себя функции Джимми Батлера»

высоко оценил игру форварда в третьем матче финала Восточной конференции против «Бостона» (109:103, 2-1).

Адебайо набрал 31 очко (15-22 с игры), 10 подборов и 6 передач, взяв на себя функции лидера «Хит» в отсутствие , который пропустил вторую половину встречи из-за воспаления колена.

«Он по-своему исполнил то, что делает Джимми, с точки зрения необходимых для игры действий. Бэм сделал это гораздо более настойчиво. Когда Джимми выбыл во второй половине, он просто дал нам стабильность. Мы были ужасны, поэтому доводили мяч до Бэма и получали связную игру», – заявил Споэльстра.

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