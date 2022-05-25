Яннис Адетокумбо – первый игрок в истории, которого четыре года подряд единогласно включали в первую символическую сборную

Форвард «Милуоки» стал первым игроком в истории НБА, которого четыре года подряд единогласно включали в первую символическую сборную лучших игроков сезона.

Во вторник НБА объявила три символические сборные лучших игроков сезона-2021/22. В первую пятерку вошли: Яннис Адетокумбо («Милуоки»), Лука Дончич («Даллас»), Никола Йокич («Денвер»), Девин Букер («Финикс») и Джейсон Тейтум («Бостон»).

Яннис получил максимальное количество баллов в голосовании (500) – его единогласно выбрали в первую пятерку все 100 представителей СМИ.

Адетокумбо превзошел достижение (1996-98), (2009-11) и (2017-19), которые единогласно избирались в первую сборную три года подряд.

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