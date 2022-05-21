Элайджа Брайант: «Яннис всегда остается спокойным и побеждает, Ларкин и Мицич – тоже»

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Атакующий защитник «Анадолу Эфеса» Элайджа Брайант поделился ожиданиями от решающего матча «Финала четырех» Евролиги против «Реала» и рассказал о своем опыте в «Милуоки», с которым стал чемпионом НБА-2020/21.

«Было бы суперкруто выиграть два титула подряд, но главное для меня – быть сфокусированным здесь и сейчас. К матчу приковано много внимания со стороны медиа, но я сосредоточен на игре. Если я все сделаю правильно, все остальное придет.

Я многому научился от Янниса Адетокумбо, Дрю Холидэя и Криса Миддлтона. Я видел эти же вещи у Шейна Ларкина и Василие Мицича. Это игроки высокого уровня, которые даже в сложных ситуациях остаются очень спокойными. В этом один из секретов их успеха.

Они настойчивы, продолжают идти к своим целям. Они ничего не меняют, если что-то не работает, а пытаются быть последовательными в том, что делают. Это позволяет им добиваться больших успехов.

Я считаю баскетбол командным видом спорта. Эта команда в «Эфесе» существует уже четыре года. Всегда нелегко приходить по ходу сезона, узнавать все на лету и пытаться найти свою роль. Попытка выяснить свою нишу, никого не вытесняя, требует некоторого времени. Но ребята помогли, тренер помог, и наконец-то у меня есть место, где я чувствую себя комфортно», – сказал Брайант.

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