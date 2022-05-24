Никос Зисис: «Даже если бы Яннис выиграл чемпионат с «Бакс», он бы с удовольствием сыграл за сборную»

Генеральный менеджер сборной Греции Никос Зисис уверен, что суперзвезда «Милуоки» сыграет за национальную команду на чемпионате Европы 2022 года.

«Мы ждем, пока он отдохнет, затем у нас будет еще одна встреча, и мы окончательно договоримся о его участии.

Честно говоря, я хотел, чтобы Яннис успешно выступил в плей-офф. Во время поездки в Милуоки мы убедились, что он очень хочет играть за сборную. Его статус не изменился бы, даже если бы он далеко прошел в плей-офф. Даже если бы он выиграл чемпионат с «Бакс», он бы с удовольствием сыграл за нас», – сказал Зисис.

«Милуоки» уступил «Бостону» в серии второго раунда плей-офф (3-4).

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