Стив Керр – о стрельбе в техасской школе: «Когда мы уже наконец что-то сделаем? Мне это надоело»

Главный тренер «Голден Стэйт» отказался говорить о баскетболе на предматчевой пресс-конференции перед четвертой игрой финала Западной конференции против (109:119, 3-1) и призвал к реформе по контролю за оружием после стрельбы в техасской школе.

«Когда мы уже наконец что-то сделаем?» – прокричал тренер, ударив кулаком по столу.

«Мне это надоело. Мне надоело подниматься сюда и выражать соболезнования пострадавшим семьям. Я устал от оправданий, я устал от минут молчания. Хватит!

Они не проголосуют за ужесточение контроля за оборотом огнестрельного оружия, чтобы остаться у власти.

Итак, я спрашиваю вас, сенатор Митч Макконнелл, я спрашиваю всех сенаторов, которые отказываются что-либо делать с насилием, стрельбой в школах и стрельбой в супермаркетах. Я спрашиваю вас: вы ставите собственную жажду власти выше жизней наших детей, стариков и прихожан? Потому что выглядит именно так. Это происходит каждую неделю», – заявил Керр.

При стрельбе в школе в штате Техас погибли 18 детей и 3 взрослых.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА