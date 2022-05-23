Стив Керр: «Без Уиггинса мы бы погибли»

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Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр похвалил форварда Эндрю Уиггинса после третьего матча финальной серии Западной конференции против «Далласа» (109:100, 3-0).

«Уиггс был феноменален. Каждый раз, когда он получает взлетную полосу и может выпрыгнуть с двух ног – это впечатляющее зрелище. У него был подобный момент в начале сезона в матче против «Миннесоты», когда он забил сверху через Карл-Энтони Таунса. Сегодняшний данк напомнил мне о том моменте.

Очень приятно видеть, как Уиггс играет на таком уровне. Без него мы бы погибли. Он не отходит от Луки Дончича ни на секунду, это очень тяжелая работа, и он отлично с ней справляется», – сказал Керр.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА

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