Стив Керр: «Без Уиггинса мы бы погибли»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр похвалил форварда Эндрю Уиггинса после третьего матча финальной серии Западной конференции против «Далласа» (109:100, 3-0).
«Уиггс был феноменален. Каждый раз, когда он получает взлетную полосу и может выпрыгнуть с двух ног – это впечатляющее зрелище. У него был подобный момент в начале сезона в матче против «Миннесоты», когда он забил сверху через Карл-Энтони Таунса. Сегодняшний данк напомнил мне о том моменте.
Очень приятно видеть, как Уиггс играет на таком уровне. Без него мы бы погибли. Он не отходит от Луки Дончича ни на секунду, это очень тяжелая работа, и он отлично с ней справляется», – сказал Керр.
Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА