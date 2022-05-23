Эндрю Уиггинс – о данке через Дончича: «Спасибо Керру, что использовал тренерский челлендж»

Форвард «Уорриорз» прокомментировал свой впечатляющий данк через лидера «Мэверикс» .

Эпизод произошел во время третьего матча финала Запада, который завершился победой «воинов» (109:100, 3-0). Арбитры сперва усмотрели у канадца фол в нападении, но после просмотра повтора изменили решение.

«В тот момент я почувствовал энергию. Это было самое главное, когда я увидел перед собой кольцо. Я видел только кольцо.

Они хотели отнять у меня этот момент, но... Спасибо Керру, что использовал тренерский челлендж», – сказал Уиггинс.

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