Отто Портер пропустит 4-й матч с «Далласом» из-за травмы голеностопа

Форвард «Голден Стэйт» Отто Портер не примет участия в четвертом матче финала Западной конференции против «Далласа» (3-0), который пройдет сегодня ночью.
Игрок досрочно завершил третью встречу серии из-за повреждения левого голеностопного сустава.
Как сообщил главный тренер команды Стив Керр, Портер все еще испытывает боль и получит отдых, чтобы подготовиться к возможной пятой игре.
В плей-офф-2022 показатели форварда составляют 5,5 очка, 4,1 подбора и 2,2 передачи в среднем за матч.
Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА