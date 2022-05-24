«Уорриорз» выиграли 20 из 22 серий плей-офф со Стивом Керром

под руководством главного тренера имеют результат 20-2 по сериям плей-офф.

Керр возглавил команду в 2014 году. За восемь сезонов «Уорриорз» шесть раз выходили в плей-офф и трижды становились чемпионами НБА (2015, 2017, 2018).

Обе проигранные серии являлись финальными. В 2016 году «Голден Стэйт» уступил (3-4), в 2019 – (2-4).

В 23-й серии плей-офф с Керром калифорнийцы обыгрывают со счетом 3-0. Четвертый матч состоится сегодня ночью.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА