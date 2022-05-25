Зак Лавин успешно перенес операцию на колене

Атакующий защитник «Чикаго» успешно перенес эндоскопическую операцию на левом колене.

Лавин был прооперирован в Лос-Анджелесе во вторник. Сообщается, что руководители «Буллс», которые также прибыли в Калифорнию для преддрафтовых мероприятий, находятся в тесном контакте в игроком.

27-летний баскетболист повредил колено в середине января, однако принял решение отложить медицинское вмешательство до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате Лавин провел 67 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи. 1 июля он становится неограниченно свободным агентом.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?