Лавар Болл: «Зак Лавин перейдет в «Лейкерс»

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Лавар Болл, отец разыгрывающего «Чикаго» Лонзо Болла, заявил, что одноклубник его сына Зак Лавин не станет подписывать новый контракт с «Буллс» и попытается перейти в «Лейкерс».

«Он уйдет. Его полюбят в Лос-Анджелесе.

Все начиналось так: «Зак Лавин, Зак Лавин, Зак Лавин». Потом он травмировался. Кое-что произошло. И угадайте, кто теперь забрасывает все важные мячи? Все, что я слышу, это Демар. Зак не хочет быть на вторых ролях.

А кто откажется от Лос-Анджелеса? Если у него будет шанс туда переехать, уверяю вас, он не дурак. Он знает, что там он всегда сможет сняться в рекламе или что-то в этом роде», – сказал Лавар.

В это межсезонье Лавин впервые в своей карьере станет неограниченно свободным агентом.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?

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