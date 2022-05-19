Лавар Болл: «Зак Лавин перейдет в «Лейкерс»

, отец разыгрывающего «Чикаго» Лонзо Болла, заявил, что одноклубник его сына Зак Лавин не станет подписывать новый контракт с «Буллс» и попытается перейти в .

«Он уйдет. Его полюбят в Лос-Анджелесе.

Все начиналось так: , Зак Лавин, Зак Лавин». Потом он травмировался. Кое-что произошло. И угадайте, кто теперь забрасывает все важные мячи? Все, что я слышу, это Демар. Зак не хочет быть на вторых ролях.

А кто откажется от Лос-Анджелеса? Если у него будет шанс туда переехать, уверяю вас, он не дурак. Он знает, что там он всегда сможет сняться в рекламе или что-то в этом роде», – сказал Лавар.

В это межсезонье Лавин впервые в своей карьере станет неограниченно свободным агентом.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас рубится с чемпионом. А что было с «Буллз» после эпохи Джордана?