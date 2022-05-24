Зак Лавин: «Всегда нравились болельщики «Лейкерс»

Атакующий защитник «Чикаго» ответил на вопрос о своих планах на нынешнее межсезонье.

Лавин становится неограниченно свободным агентом. Ранее Лавар Болл высказал предположение, что игрок перейдет в .

«Лавар Болл заявил, что ты перейдешь в «Лейкерс». Можешь что-нибудь сказать болельщиком этой команды?», – спросил журналист TMZ.

«Всегда был вашим большим поклонником», – ответил Лавин.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?