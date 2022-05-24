«Чикаго», скорее всего, сохранит Зака Лавина (Bleacher Report)

Атакующий защитник «Чикаго» , скорее всего, подпишет с этой командой новый контракт в нынешнее межсезонье.

Как сообщает Bleacher Report, в лиге считают, что новое соглашение между сторонами вряд ли будет подписано быстро, но в итоге игрок останется в «Буллс».

Ранее проходила информация, что Лавину предстоит эндоскопическая операция, которая должна устранить повреждение левого колена баскетболиста.

В сезоне-2021/22 Зак провел 67 матчей, набирая в среднем 24,4 очка, 4,6 подбора и 4,5 передачи.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?